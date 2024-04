Franquia de "Planeta dos Macacos" olha para o futuro com novo "Reinado"

“São certamente grandes locais para se ocupar”, afirmou Ball, conhecido pelos filmes da série “Maze Runner”, no lançamento da nova produção, em Londres, nesta quinta-feira.

“Tivemos que realmente decidir se tínhamos algo bom aqui. E acho que temos. Há uma razão para existir, não é apenas uma parte quatro, fizemos uma coisa única. Tentamos honrar o que veio antes, com a trilogia original e também o filme de 1968”, afirmou.

“Planeta dos Macacos: O Reinado” ocorre várias gerações após os eventos do lançamento de 2017 e se concentra no jovem e ingênuo macaco Noa (Owen Teague). Quando seu pacífico clã de criação de águias é atacado e sua família, levada embora, o personagem sai em busca deles.

Encontros com um velho orangotango e o primeiro humano que ele conheceu, Nova/Mae (Freya Allan), ensinam a Noa ao longo do caminho verdades difíceis sobre o passado e têm consequências para ele e para o futuro do planeta.

O ator Andy Serkis, que interpretou o chimpanzé César nos últimos três filmes, foi contratado como consultor especial para ajudar os atores a se aproximarem de seus personagens.

“Estou muito orgulhoso por, pelo menos um pouco, ser associado a esta jornada e meio que passar o bastão para a próxima geração e vê-los criar um filme tão incrível”, afirmou o ator, que tem 60 anos.