Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe de assassino de seu filho; veja

O dançarino e coreografo brasileiro, Carlinhos de Jesus, participou do podcast Ser Artista e relembrou o encontro que teve com a mãe do assassino de seu filho, Carlos Eduardo Mendes de Jesus, conhecido como Dudu. Ele morreu em 2011, aos 32 anos.

Ele explicou que conheceu a mulher no julgamento do crime. "No intervalo [do julgamento], fui na cantina e olhei a mãe do rapaz. O pai e a mãe estavam na cantina. E ela, muito sem graça em me ver. Mas eu senti a dor que ela estava sentindo. Assim como eu perdi meu filho, ela estava perdendo o dela, né?", disse.

O jurado do Dança dos Famosos ainda contou que abraçou a mãe do assassino. "Fui lá e acalentei ela, dei um abraço nela. Falei pouco. Eu falei 'Boa noite' e que Deus olhasse por nós. Eu lembro que falei assim: 'Deus está olhando por nós'".

Relembre o caso

Carlos Eduardo Mendes de Jesus foi morto na madrugada do dia 19 de novembro de 2011 em Realengo, no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por tiros e os policiais militares Miguel Ângelo da Silva Medeiros e André Pedrosa dos Santos foram acusados do crime.