Paulo Ricardo parabeniza Davi por vitória no 'BBB 24': 'Deixo aquele abraço'

O cantor Paulo Ricardo, responsável pela música de abertura do Big Brother Brasil, aproveitou a final do reality para parabenizar Davi, que foi anunciado como o campeão da temporada nesta terça-feira, 16. Pelo seu perfil do Instagram, o músico também explicou por que não cumprimentou o brother durante um show que fez no confinamento

"Mais uma edição chegou ao fim, suscitando paixões e discussões, com sangue, suor e lágrimas, e eu gostaria de parabenizar a todos os participantes deste intenso BBB 24, e em especial, ao grande vencedor desta edição, Davi", iniciou o cantor.

"Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje. Para você, Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo, e um brinde."

Polêmica em festa

Paulo Ricardo animou os participantes do reality da TV Globo em uma das festas da temporada. No entanto, um gesto do fundador do RPM causou um 'climão' na casa mais vigiada do País.

Enquanto tocava gaita e finalizava a apresentação, Paulo Ricardo se despediu dos brothers e abraçou um por um, mas ignorou Davi. Constrangido com a situação, o baiano deu um ‘tapinha’ nas costas do artista.

As imagens viralizaram nas redes sociais e o assunto foi um dos mais comentados no X (antigo Twitter). Muitos telespectadores criticaram o cantor, mas outros o defenderam afirmando que ele simplesmente não viu Davi.