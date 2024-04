Davi reage a tretas, 'calma, calabres' e novos seguidores no Bate-papo BBB

Após vencer os R$ 2,92 milhões no maior prêmio já entregue pelo Big Brother Brasil, foi a vez de Davi participar do Bate-Papo BBB.

O mais novo milionário viu trechos da própria passagem pela casa, ficou em choque com a quantidade de seguidores no Instagram, descobriu que provocou memes e recebeu recados de famosos.

Número de seguidores

Davi contou por que a conta que mantinha no Instagram tinha 0 seguidores ao se preparar para entrar no BBB 24 e não conteve a surpresa ao ver o número saltar para mais de 9 milhões.

Tretas generalizadas

Durante o BBB, Davi não fugiu de discussões e brigas na casa. Mas ao assistir a cena das tretas, chegou a gargalhar do embate acalorado com MC Binn. "Pau quebrou, amassou, negão."

Amizade com Isabelle

A aliança com a "cunhã-poranga" gerou um VT, que ele se divertiu assistindo.

Calma, calabreso

Outro momento que deixou o vencedor incrédulo foi o do carnaval, em que trios elétricos com Banda La Fúria e Psirico arrastaram multidões cantando "calma, calabreso". O bordão viralizou após Davi usá-lo no programa. "Passe o vídeo de novo", pediu.

Sanduíche

O baiano finalmente reviu Mani, a namorada que o esperou durante todo o programa. Ele descobriu que um sanduíche foi criado em homenagem a ele na barraca onde Mani trabalha vendendo lanches, batizado de "X-Calabreso". Davi disse que não via a hora de reencontrar a namorada. "Foram três meses esperando."

‘VAR’ do BBB

Um momento importante da trajetória de Davi foi a acusação de que o brother teria dito que os integrantes do Camarote não mereciam ganhar o BBB. O "VAR" da edição foi exibido para o vencedor. "Está vendo? Eu não falei."

Recado de Leo Santana

A alegria estampada no rosto ficou evidente ao ver que o ídolo Leo Santana mandou uma mensagem e descobriu que torcia para ele. "Meu Deus!"

O que fazer com o prêmio

A esperada revelação de como usar o prêmio veio com o desejo de ajudar a mãe que mora em uma área de risco. "A primeira coisa, dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora", disse.