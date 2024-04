Zé Felipe comenta queda de Virgínia, grávida de quatro meses, na TV: 'susto pior que o tombo'

Zé Felipe usou suas redes sociais na terça-feira, 16, para falar sobre a queda que Virgínia Fonseca, sua mulher, levou durante um programa ao vivo. A influenciadora está no quarto mês de gestação de seu terceiro filho, José Leonardo.

"Acho que o susto foi pior do que o tombo, sabe? O susto de todo mundo. Assustei também, mas minha reação foi levar a mão na boca. Mas, graças a Deus, está tudo certo, Deus é bom o tempo todo", relembrou.

O tombo aconteceu durante a participação da influenciadora no Domingo Legal, programa do SBT, no último domingo, 14. Em seguida, ela foi prontamente auxiliada pela equipe do programa.

Mais tarde, a apresentadora foi às redes sociais para tranquilizar seus seguidores. "Tô ótima, viu? Não precisam se preocupar. Eu coloquei a mão e o joelho, então não bati nem quadril, nem a barriga.

José Leonardo está ótimo por cá, graças a Deus", explicou em uma publicação nos stories, em que mostra a queda.

A gravidez de José Leonardo é a terceira de Virgínia, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Em fevereiro, o casal fez uma live no Instagram para revelar o sexo do bebê e anunciar o nome da criança.