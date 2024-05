O Tim Music Rio que tem seu primeiro dia neste sábado (25) no Posto 4, nas areias de Copacabanca, no Rio de Janeiro, atraiu muitas celebridades para curtirem as atrações que sobem ao palco, com nomes como Marina Senna e Baco Exu do Blues. Confira alguns nomes que foram curtir o show com a vista do mar:

Mel Maia chega no festival Tim Music na praia de Copacabana no Rio de Janeiro Imagem: Webert Belicio/ Agnews