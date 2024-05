Prisões, documentos falsos: por que Faro é citado em caso de corrupção

Esquema falsificava supostamente o reconhecimento de residência na cidade de Villaricca para obtenção da cidadania italiana. As personalidades brasileiras que supostamente teriam tentado obter a cidadania nunca teriam pisado no local.

Investigação do Ministério Público de Nápoles apontou que a fraude envolveria trocas de dinheiro, presentes e até mesmo favores sexuais. Conforme a Agência Ansa, dezenas de cidadanias italianas teriam sido obtidas por meio do esquema.

O que diz o apresentador

Rodrigo Faro e a mulher, Vera Viel, no The Town Imagem: AgNews

Rodrigo Faro afirmou que foi vítima de esquema ilegal. Por meio de nota, o apresentador disse que foi pego de surpresa com a informação de que teria tentado comprar a cidadania. "Rodrigo forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos."

[Rodrigo e Vera] Contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos. Faro, em comunicado à imprensa