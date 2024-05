Nove filhos e histórico criminal: quem é o namorado de Britney Spears?

Ele tem uma ficha criminal. De acordo com o site Page Six, ele foi condenado pela infração de perturbar a ordem pública em 2014, e no mesmo ano foi indiciado por colocar uma criança em perigo — no entanto, essa acusação foi arquivada após negociação. Em 2016, ele foi condenado por dirigir sem carteira de motorista. Em dezembro de 2022, ele foi condenado por posse ilegal de arma. Em setembro do ano passado, precisou comparecer ao tribunal por supostamente violar a condicional dessa sentença.

Soliz tem nove filhos, segundo o jornal Daily Mail. Britney já os teria conhecido e criou uma ligação especial com um deles, de sete anos, diz uma fonte à Us Weekly. Apesar disso, os dois brigam porque a cantora quer mais tempo com o namorado: "Ela fica triste quando ele vai embora. Britney sente que merece mais atenção, mas ele precisa estar presente para os filhos".

A ex dele o acusa de ser um pai ausente. Nicole Mancilla, 36, diz que Soliz a traiu com Britney e tem dívidas de pensão: "Avise a eles que o meu marido caiu na b**eta da Britney Spears. Ele era casado e agora rejeita os filhos. Ele negligencia seus filhos por ela", afirma ao Daily Mail.