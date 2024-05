Britney Spears briga com namorado em hotel e polícia é acionada, diz site

Britney Spears teve uma briga com o namorado, Paul Soliz, em um hotel de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (1º).

O que aconteceu

Spears e Soliz estavam hospedados no hotel. Segundo informações do TMZ, um hóspede acionou a polícia porque uma mulher parecida com a cantora, supostamente, estaria ameaçando agredir os funcionários do local. Os agentes chegaram ao estabelecimento por volta das 22h30, mas não encontraram nada suspeito e foram embora.

Posteriormente, o casal foi para o quarto após ingerir bebida alcóolica, momento em que a discussão ficou mais séria. Ainda de acordo o TMZ, a cantora e o namorado brigaram na suíte do hotel e a artista teria machucado a perna.