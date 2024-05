Bell Marques exibe foto de Mari Gonzalez em meio a boato de affair com Pipo

O grupo está em viagem pelo país português para shows de Bell Marques. O cantor se apresentará nesta sexta-feira (24) em Algarve, no sábado (25) em Lisboa e, no Porto, no domingo (26).

Rumores de affair com Pipo. Os rumores de que Maria estaria vivendo um romance com Pipo aumentaram em abril deste ano, quando eles se hospedaram no mesmo resort em Alagoas.

Mari viveu um relacionamento de oito anos com Jonas Sulzbach, que chegou ao fim em outubro do ano passado. Eles estavam noivos.