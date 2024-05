Custo Madonna: R$ 17 milhões de cachê e um palco de R$ 3,2 milhões

Imagem: Arte UOL

Quem paga o show?

Verbas públicas de R$ 20 milhões vão bancar parte do evento. A Bonus Track, produtora de Niemeyer, conseguiu R$ 10 milhões de patrocínio da Prefeitura do Rio e o mesmo valor do governo estadual.

O resto veio de patrocínios privados, sem valores revelados. A principal marca é do banco Itaú. A cervejaria Heineken e a empresa de streaming Deezer também patrocinam.

Niemeyer, produtor que ajudou a colocar o Brasil na rota dos megashows, admite ao UOL que se surpreendeu com os custos de Madonna. O projeto começou sem patrocínio.