Ator da Globo se envolve em briga de trânsito em São Paulo: 'Quase apanhei'

Milhem Cortaz se envolveu em briga de trânsito em São Paulo e contou que quase apanhou em suas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, o ator disse que estava indo buscar a filha em uma festa quando tudo aconteceu. "Filha chegou da balada às 6h30, fui buscar lá no Canindé. No caminho fechei um cara sem querer na entrada da marginal"

Ele disse que os funcionários do posto de gasolina o ajudaram. "Encostei num posto e eles vieram atrás e quiseram partir pra cima. A galera ali no posto me salvou, quase apanhei".