'The Rock' é acusado de tumultuar set de 'Red One': 'Fazia xixi em garrafa'

Dwayne 'The Rock' Johnson foi acusado de tumultuar o set de filmagem de 'Red One' e trazer prejuízos para os estúdios do filme.

O que aconteceu

Segundo o site The Wrap, os atrasos e falta de profissionalismo do ator foram os motivos do filme ter sido adiado para novembro deste ano.

O orçamento da produção, com Lucy Liu, Chris Evans e J.K. Simmons no elenco, ultrapassou US$ 250 milhões.