Youtuber quebra coluna, pélvis e mais após queda de parapente; veja vídeo

O youtuber Anthony Vella, 33, quebrou várias partes do corpo após cair de um parapente motorizado. O acidente foi filmado e ele divulgou em seu canal na plataforma de vídeo.

O que aconteceu

Anthony quebrou a coluna, pescoço, pélvis e um dos braços. Ele caiu na área do Enchanted Rock State Park, um parque estadual no Texas, nos Estados Unidos.

Ele contou que a queda aconteceu quando testava seu parapente. O youtuber viajava em uma velocidade de 77 km/h e, no momento, aconteceu uma falha no paraquedas do equipemento, causado por um nó nas cordas que não foi visto por ele. Ele caiu de uma altura de 30 metros.