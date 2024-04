Lucas Souza sobre pressão para assumir sexualidade: 'Cada um tem seu tempo'

Lucas Souza, 23, desabafou em seu X (antigo Twitter) na noite de domingo (28) sobre a pressão para assumir sua sexualidade. O influenciador se declarou bissexual no sábado (27).

O que aconteceu

O ex-marido de Jojo publicou sobre a pressão. "Se você está passando por esse momento também, a mensagem que eu quero deixar é: não se sinta pressionado."