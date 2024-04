Fábio e Ricardo trocam ofensas em A Grande Conquista: 'Você é narcisista'

Ricardo: "Você quer ir comigo [para a Zona de Risco]? Tem coragem?".

Fábio: "Não".

Ricardo: "Tá vendo? Ah!".

Fábio: "Não sou soberbo igual você de achar que se eu for, eu vou voltar".

Ricardo: "Você não é corajoso?".

Fábio: "Você não vai conseguir inverter o discurso comigo. Você está dizendo que, se for, com certeza vai [voltar]. E que se for com ela [Lara Costa], tem certeza absoluta que volta. Então, se você está falando isso, vá sozinho para o inferno e para a Zona de Risco. (...) Você, na verdade, está duelando num argumento, mas não quer chegar a uma conclusão. Você quer ficar só aqui fazendo exibicionismo. Você é um narcisista!".