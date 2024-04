Dieguinho: Record acerta em dar nova chance a Ysani em A Grande Conquista

Dieguinho também parabenizou Tatiane Melo por ter confrontado Lucas sobre seu mau desempenho como líder. "A Tatiane, ao falar isso, teve mais atitude do que o Lucas. Concordo com a postura dela ao chamar a atenção dele. Se eu me sentisse prejudicado como ela se sentiu, teria feito a mesma coisa."

Dieguinho: Davi e Mani precisam tocar suas vidas para público esquecê-los

Davi Brito, 21, participou de um Space nesta madrugada e comentou que tem planos para viver seu pós-BBB longe das polêmicas. Mais tarde, pela manhã, mandou um recado para os fãs que chamou de "palavra do dia", recitando um versículo bíblico.

Dieguinho Schueng opina que o campeão do BBB 24 (Globo) faz bem em procurar se afastar dos buxixos em torno de seu rompimento com Mani Reggo, 41. "Sabe como é que vamos superar a novela Davi versus Mani? Quando eles começarem a tocar a vida deles, cada um fazendo suas próprias coisas. A tendência é que as pessoas percam o interesse [neles], que está muito grande por causa dessa história toda. Quem sabe, no futuro, Davi e Mani até se reconciliam? O tempo traz respostas para tudo."