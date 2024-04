Carolina Ferraz abre o jogo sobre vida íntima: 'Não quero mais do mesmo'

"Quero pegar alguém que me leve num lugar que eu nunca fui, que me mande ler um livro que eu nunca li, que me mostre uma coisa que eu nunca fiz. Eu não quero mais do mesmo".

Carolina Ferraz já viveu três casamentos e mãe de Valentina Cohen, de 29 anos, com Mário Cohen, e Isabel Martins, de 9 anos, com Marcelo Martins.