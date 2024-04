Murilo Rosa dá detalhes de romance com mulher trans em novela: 'Relevante'

O assunto veio à tona após Murilo explicar que trocava muito sobre negócios com o pai. "Seu pai sempre foi uma figura muito carinhosa. Acho que você via muito nele essa coragem pra muitas coisas", comentou o apresentador Otaviano Costa.

Otaviano lembrou da homenagem que Murilo fez nas redes sociais um mês após perder o pai, quando escreveu que rezar "Pai nosso que estais no céu" agora tem um significado duplo para ele.

Murilo, que em breve estreia a novela "Beleza Fatal" no streaming, deu mais detalhes de sua ligação com o pai e também com a mãe, Maria Luiza, de 77 anos.

É um casal que sempre foi muito inspirador pra mim. A minha resposta enquanto artista e cidadão era primeiro pra eles.

Murilo Rosa

Ele lembra de quando ganhou seu primeiro prêmio do teatro, em 1994, pela peça "Porcos com Asas". "Saí emocionado do teatro, peguei o orelhão e liguei pra eles em Brasília. Meu pai falou 'já tô com o vinho aqui' e eu falei 'ganhei'. Aí foi aquela coisa toda", conta.

