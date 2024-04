Allan Souza Lima lembra terror em viagem solo: 'Quase morri congelado'

O namoro com Rafa, que sempre falou abertamente sobre sua religião, acabou colaborando com esse processo. "Quando eu falo da minha vida pessoal, é porque está relacionado a algo de transformação", explica o ator antes de falar sobre a namorada.

Nosso encontro foi num lugar de transformação. Ela é espiritualizada demais e vem alimentando isso em mim. Mas a gente é bagaceiro também, se diverte 24 horas por dia

Allan Souza Lima

"Ela é uma pessoa incrível", diz Allan, que foi destaque no ano passado como protagonista da série "Cangaço Novo". A segunda temporada da produção está confirmada, mas ainda não teve data de estreia divulgada.

