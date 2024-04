Jade Picon mostra cozinha e sensualiza com marquinha em maiô cavado

Na tarde de domingo (14), Jade Picon, 22, postou um vídeo em seu Instagram vestindo apenas maiô na cozinha de sua casa.

O que aconteceu

A influenciadora publicou vários stories preparando um peixe na cozinha da mansão onde vive. "Como vocês sabem, minha especialidade é salada e peixe", escreveu ela na legenda.

Picon comemorou o sucesso no preparo do fruto do mar. "Deu certo!", disse ela várias vezes.