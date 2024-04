Simaria posa com vestido com transparência e diz: 'A pantera'

Simaria, 41, posou com vestido colado e com transparência. Ao publicar a imagem em uma rede social, a cantora escreveu que é uma pantera.

O que aconteceu

A sertaneja publicou a foto em seu perfil no Instagram e fez algumas poses. Nos cliques, Simaria posou com o vestido preto, com as laterais mostrando parte do seu corpo. No post, ela se chama de "a pantera".

A cantora recebeu uma série de elogios pelas fotos. "Um monumento essa mulher", escreveu um seguidor. "Perfeição em pessoa", comentou outro. "Linda da minha vida", disse mais uma. "Sempre maravilhosa, meu amor", afirmou outro.