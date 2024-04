Mariana Goldfarb sobre divórcio de Cauã Reymond: 'Era sempre o chaveiro'

Por muitos anos, por exemplo, Mariana não sabia o que gostaria de estudar. "Quando eu fui fazer Direito, era porque o meu namorado que fiquei 11 anos foi fazer direito. Fui atrás. Quando eu fui fazer comunicação, era porque era perto da casa de um outro namorado e também não gostei. Fui percebendo que eu nunca fazia as coisas porque eu queria fazer ou porque eu achava que era o meu propósito", desabafa.

Mariana, então, faz uma comparação sobre quando ainda era casada com Cauã Reymond e agora, um ano após o divórcio. "Eu estava fazendo as coisas pensando nos outros, pensando em assumir um papel que, para mim, parecia o único papel a ser seguido, porque isso significa ser mulher, sempre ser a segunda, sempre estar acompanhando, era sempre ser o chaveiro. Agora, um ano depois do meu divórcio, consigo entender os cenários de uma maneira tão diferente", aponta.

Agora, a nutricionista diz que aprendeu a se valorizar: "Consigo pela primeira vez na minha vida me colocar no centro da minha vida, eu tenho conseguido priorizar as coisas que me edificam, estudar o que eu quero estudar, guardar o meu dinheiro, trabalhar com que eu gosto, ser influenciadora de verdade, falar para vocês a real e me colocar vulnerável, porque muita gente me acha fod*na".

Mariana diz que vai fazer de tudo para manter sua própria vida como foco principal e relata que foi parada por um casal que a elogiou por ser forte. "A verdade é que eu estava com vontade de chorar, porque é difícil para caramba. É muito difícil", conclui.