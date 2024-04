Kardashian exibem tendência com biquínis variados e poses sexies em viagem

O clã das irmãs Kardashian-Jenner saiu em uma viagem de família nas Ilhas Turcas e Caicos, um território britânico próximo às Bahamas.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (10), Kylie Jenner, 26, compartilhou um álbum de fotos enquanto posava de biquíni verde na águas cristalinas do oceano Atlântico. Em cliques sexies, a caçula da família exibiu o corpo molhado depois de um mergulho e sentada no raso. "Em minha era de felicidade", escreveu na legenda.

Suas irmãs também mostraram como está sendo a semana na ilhas paradisíacas. Kim Kardashian, 43, elegeu um biquíni apertado preto com um body chain para seu dia na praia em um carrossel publicado nesta terça-feira (10). A socialite esbanjou sensualidade posando na beira do mar, dando close no bumbum e tirando uma camiseta branca molhada.