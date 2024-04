Ex-empregada de Renato Aragão vai à Justiça por carga horária excessiva

Possíveis irregularidades

Relato da empregada doméstica pode indicar a existência de uma série de irregularidades na relação profissional. O caso foi analisado pelas advogadas trabalhistas Daniela Peres e Patrícia Zampol a pedido da reportagem de Splash.

A jornada de trabalho da empregada doméstica aparentemente excede os limites legais estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece um limite de oito horas diárias e 44 horas semanais, com possibilidade de horas extras mediante acordo ou convenção coletiva. Trabalhar por 15 dias seguidos sem folga e com uma carga horária de 12 horas diárias pode ser considerado excessivo e ilegal Daniela Peres, advogada da área trabalhista do escritório MFBD Advogados

Profissional doméstica possui todos os direitos previstos na CLT, ressalta a advogada Patrícia Zampol, especialista em Direito do Trabalho e Compliance. Se comprovadas as irregularidades, a mulher do comediante terá de pagar todas as verbas trabalhistas, FGTS, horas extras e pagamento de multa ao Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e outras condenações legais.

