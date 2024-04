Ex de Hickmann se filia a partido e ganha apoio para possível candidatura

O empresário Alexandre Correa, 52, ex-marido de Ana Hickmann, 43, anunciou sua filiação ao partido Avante e pode se tornar candidato a vereador de São Paulo.

O que aconteceu

O empresário postou uma foto em suas redes sociais diante de um banner do partido. "Boa tarde a todos! Construindo um novo projeto", afirmou ele na legenda da publicação.

Segundo a coluna Em Off, do Correio Braziliense, o ex de Ana Hickmann deve ser candidato a vereador por São Paulo. Nos comentários, muitos já o parabenizavam. "Meu vereador, o responsável pela virada de chave no golpe da Maria da Penha", disse um; "Corretíssimo, fazendo de um limão uma limonada", comentou outro.