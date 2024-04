Jonathan Azevedo expõe sexo em banheiro químico na Marquês de Sapucaí

Jonathan Azevedo, 38, revelou que o lugar "mais louco" em que ele já transou foi em um banheiro químico na Marques de Sapucaí.

O que aconteceu

Ator destacou que essa experiência foi durante o Carnaval, mas não disse em qual ano. "A coisa mais louca para mim foi no banheiro da Marques de Sapucaí, no banheiro químico da Sapucaí", declarou durante participação no programa Surubaum.

Azevedo citou incômodo com mulher que aperta seu bumbum no sexo. "Eu ficava com uma menina que ela ficava apertando minha bunda, eu falava 'para, mano'... Ela [favala] 'é que tu tem uma bundinha gostosa'. Eu [dizia] 'não, não dá tesão'".