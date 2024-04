Llivro sobre racismo volta às escolas após ser censurado; relembre polêmica

O livro "O Avesso da Pele", do autor Jeferson Tenório, voltou às escolas do Paraná e de Goiás depois de ser censurado no mês passado. Publicada em 2020, a obra aborda a questão do racismo estrutural ao narrar a história de Pedro que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.

Relembre a polêmica

As críticas ao livro começaram após a publicação da diretora de uma escola do Rio Grande do Sul, em uma rede social. Ela afirmou que a obra apresenta "vocabulários de tão baixo nível para serem trabalhados com estudantes do ensino médio". Na época, o governo de Eduardo Leite (PSDB) disse que não orientou pela retirada do livro.

Questionamento chegou a governadores, que decidiram censurar distribuição da obra. O governo do Paraná, comandado por Ratinho Júnior (PSD) disse que "faria a leitura e análise com vistas a definir se o livro poderá ou não ser distribuído" aos alunos do ensino médio. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), seguiu a mesma determinação.