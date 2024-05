Pedaço da Itália na zona norte de SP

"Bom dia, caramelles! Tudo bem? Deixa eu mostrar pra vocês como está a reforma." É assim, nos stories do seu Instagram (@disacilotto), que Diego Sacilotto mantém seus cerca de 286 mil seguidores a par do andamento das obras dos seus restaurantes. Obras e restaurantes, assim mesmo no plural.

De 2022 para cá, ele e o grupo Mozzafiato - dono da Pizza & Pizza’s, do Sargento Garcia, da Meime e do Seu Manuel - inauguraram duas unidades da forneria La Crosta e o italiano Bocca Cucina. Em julho, o bar argentino Martín Carbón deve entrar para lista de estreias; em setembro, vem a Little Mamma, um misto de rotisseria e confeitaria; em dezembro, abrem uma lanchonete ainda sem nome, ao lado do Bocca.

E, para o ano que vem, está prevista uma pizzaria coladinha na ponte da Casa Verde. Todas as 11 casas (abertas e para inaugurar) ficam na zona norte de São Paulo - isso sem falar nas dark kitchens, que vão dividir a cozinha de produção do Bocca, no andar de baixo do restaurante. Serão marcas voltadas somente para o delivery, sendo uma de lanches, outra de comida saudável e uma confeitaria.

Obras à parte, Diego Sacilotto é mesmo chef de cozinha - venceu a edição do Masterchef Profissionais de 2022. Seu projeto mais novo, o Bocca Cucina, é um restaurante elegante, mas que não exige cerimônias, bom para casais e grupos grandes. "A zona norte tem essa coisa de reunir a família, fazer um mesão de aniversário no restaurante, né?", comenta.

A casa não tem nem três meses e já fica com o salão, de 100 lugares, lotado. "Eu não esperava por isso. A gente achou que ia começar de mansinho, com tempo para ajustar o serviço, mas, não. A equipe precisou dobrar o turno no primeiro mês todinho", diz.

PORCINI. As massas, todas feitas na casa (com farinha italiana e ovos da fazenda da família, em Pindamonhangaba), são as estrelas do cardápio. E é claro que tem caramelles. Na versão de Diego, a massa, que lembra um bombom, é recheada com queijo de cabra. Fonduta de dill e pangratatto de pistache complementam o prato (R$ 87).

O tortelli di costole (R$ 89), recheado com costela angus, em molho de Porcini e trufas negras, também merece a pedida, assim como o casarecce toscano (R$ 79), massa curta enroladinha, servida com ragu de linguiça, burrata e azeitonas.

Quem não está com apetite para massas pode pedir o polvo grelhado (R$ 139). Ele chega à mesa no ponto perfeito, supertenro, acompanhado de arroz negro com bisque de lagostim, cebolas fritas e nduja. Entre as opções de carne vermelha, vá na milanese di manzo (R$ 89), servida com salada de rúcula, abóbora assada e parmesão.

Antes, para abrir os trabalhos, escolha entre o carpaccio di mare (R$ 69) - fatias de atum e robalo com brunoise de maçã e azeitona -; o crudo di manzo (filé-mignon cortado na ponta da faca, trufas negras, gema da fazenda e crostini, R$ 69); e a bruschetta di calamari (R$ 72), com vinagrete de lula e aipo, passata defumada e bottarga.

As sobremesas são do chef confeiteiro Janderson Gonçalves, que vai assinar os doces da futura confeitaria. Prove o semifredo de chocolate com gelato de leite e toffee salgado (R$ 42) ou o pistachera, que também atende por cinco vezes pistache: gelato, crumble, ganache, torrone e espuma (R$ 47).

Se for ao Bocca no almoço, durante a semana, considere ainda o menu executivo. Na visita do Paladar, as opções incluíam, na entrada, a salada verde com gorgonzola e pera; como prato principal, o polpetone com tagliatelle na manteiga de sálvia; e bolo de chocolate com sorvete de pistache e zest de limão-siciliano de sobremesa (R$ 79 - ou R$ 99 com uma taça de vinho.

Se o empreiteiro cumprir a promessa, em setembro os clientes terão a opção de finalizar em casa um prato dos restaurantes do grupo. O Little Mamma vai oferecer massas, molhos, doces e outros produtos.

Bocca Cocina

Rua Soror Angelica, 21, Santana.

3ª a sáb., 12h/16h e 19h/23h;

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.