Padrasto de Miley quer terminar após vazamento de romance com outra enteada

O drama da família Cyrus acaba de ganhar um novo capítulo, segundo a revista inTouch.

O que aconteceu

O casamento da mãe da cantora estaria "por um fio". Tish Cyrus, 56, é casada há oito meses com o ator Dominic Purcell, 54. Em fevereiro, a imprensa dos Estados Unidos divulgou que, antes de Tish, Dominic viveu um romance casual com Noah Cyrus, 24 — filha de Tish.

Segundo a revista, Dominic é o mais incomodado com a situação. "Dominic não está feliz com todo o drama e julgamento em volta de seu relacionamento com Tish e seu antigo relacionamento com Noah. Ele nunca achou que as ficadas com Noah viriam à tona", disse uma fonte à inTouch.