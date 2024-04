Jorge Vercillo celebra três décadas de amor e poesia com a turnê 'JV30'

Fazer 30 anos de carreira é relembrar que tenho muito a aprender ainda. Eu me sinto como um eterno aprendiz. Não conheço a fórmula mágica do sucesso, mas conheço a fórmula mágica do amor e do trabalho. Talvez seja esse um dos ingredientes do êxito que algumas pessoas chamam de sucesso. Jorge Vercillo

Sobre a importância da música em sua vida, o músico revelou que canta um samba autobiográfico que diz exatamente o que ele sente:

Jorge Vercillo apresenta neste sábado, no Rio, show da turnê 'JV30' Imagem: Rodrigo Adao/AgNews

A música é a minha religião, é meu alimento, é a minha escola, é a minha professora. A música me fez conseguir enxergar um pouco mais a minha vida, um pouco mais o outro. A música conseguiu me fazer aceitar um pouco mais as diferenças. Vercillo

E tem novidade por aí! Jorge conquistará ainda mais o coração de fãs com "Tu Sabes", uma parceria com a uruguaia Meri Deal. O single que explora latinidade e já está disponível nas plataformas digitais.