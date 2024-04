Sexo, traição, maternidade e mais: 10 frases sem filtro de Deborah Secco

Relacionamento aberto

Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte, pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro.

No DiazOn.

Liberdade

Eu não sou vulgar, a minha opinião sobre liberdade feminina ainda é um choque para a sociedade machista, quando eu falo sobre as relações abertas, monogamia, liberdade sexual, prazer. Eu olho para o mundo com um olhar que tenta enxergar uma verdade não hipócrita, tento enxergar as pessoas de verdade, as relações de verdade.

Autoestima