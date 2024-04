Luana Piovani posa de biquíni em viagem ao Marrocos: 'A mãe tá on'

Luana Piovani, 47, aproveitou para renovar o bronzeado durante sua viagem ao Marrocos.

O que aconteceu

A atriz posou de biquíni antes de curtir a piscina do hotel onde está hospedada. Em frente a um espelho, ela apareceu usando peças beges com detalhes em crochê. "A mãe tá on", escreveu ela sobre a publicação, feita no Instagram.

Luana ainda aproveitou para exibir o traje agora que não tem mais parceria e contrato de exclusividade com marcas de roupas de banho. "E a saudade que eu estava de usar os meus biquínis? Os biquínis da caixa guardada devem estar achando que eu morri. Agora não tenho mais exclusividade com marca nenhuma, posso usar todos. Está uma porradaria lá na caixa, o pessoal querendo pegar a senha de quem vai primeiro para Ibiza, quem vai voltar para o Marrocos, quem vai para Itaparica", brincou.