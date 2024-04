Ex-'Big Brother' e Emily in Paris: quem é o suposto novo affair de Shakira

Lucien Laviscount e Lily Collins em cena da terceira temporada de "Emily in Paris" Imagem: Reprodução/Instagram

Foi alçado ao posto de galã por seu papel em "Emily in Paris". Lucien interpreta Alfie, um dos interesses amorosos da protagonista. Ele surgiu como colega de Emily nas aulas de francês, se envolvendo romanticamente com ela em meio à crise na sua relação com Gabriel e formando um "quadrado" amoroso completado por Camille, amiga da norte-americana e ex do chef francês.