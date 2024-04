Hugo apaga indireta postada ao anunciar fim do casamento com Deborah Secco

Hugo Moura, 34, apagou suposta indireta publicada nos stories do Instagram pouco tempo depois do anúncio do fim de seu casamento com Deborah Secco, 44.

O que aconteceu

Após Deborah confirmar o término da relação, Moura compartilhou reflexão sobre a "irrelevância". "Nunca subestime o poder da sua irrelevância", dizia a mensagem publicada pelo ator e diretor, que foi vista como uma indireta.

Hugo e Deborah estão separados há alguns meses. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.