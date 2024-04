Valesca Popozuda surpreende ao expor mudanças no rosto; veja antes e depois

Valesca Popozuda, 45, surpreendeu ao mostrar a evolução das mudanças em seu rosto após três anos de procedimentos estéticos.

O que aconteceu

Em vídeo publicado no Instagram, Popozuda disse que as mudanças na aparência são resultado de muito cuidado. "O que acharam dessa evolução de três anos de cuidados? Melhorou muito, né? Me deixa nos comentários [o que acharam]", legendou.

Os fãs reagiram ao vídeo da artista. "Valesca sempre melhorando", disse uma. "Ficou natural e sutil. Lindo desenho da mandíbula... Só a boca que não curti o formato", opinou uma segunda. "Rejuvenesceu muito", destacou outro. "Que diferença", disse mais uma.