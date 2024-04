Além de Taylor Swift: os famosos bilionários que estão na lista da Forbes

Taylor Swift, 2545º

Uma das estreantes na lista, a cantora alcançou um novo patamar de sua carreira com a estreia da turnê "The Eras Tour". Em outubro de 2023, Taylor teve a fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão graças aos ganhos com shows e o valor de seu catálogo musical.

Taylor Swift durante show da 'The Eras Tour' Imagem: Divulgação/Disney+

Rihanna, 2152º

Apesar de ser mundialmente famosa pela carreira como cantora, a artista foi reconhecida na lista como uma das principais empresárias de moda e beleza. Ela possui uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão.