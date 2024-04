Maisa posa de biquíni em Alagoas e é elogiada: 'Como pode ser tão gata?'

Maisa Silva, 21, posou de biquíni e enalteceu São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

O que aconteceu

A atriz postou uma série de fotos no Instagram e chamou a atenção por aparecer de biquíni. Em um dos cliques, é possível ver seu reflexo pelo vidro.

Ela elogiou o local na publicação. "Acredito em milagres. Nunca me acostumo com a perfeição desse lugar... já estou com saudade do paraíso que tanto amo", escreveu na legenda.