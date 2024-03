Rebel Wilson revela que tomou Ozempic após emagrecer 36kg

Rebel Wilson, 44, admitiu ter feito uso de Ozempic para manutenção de peso após ter perdido 36 kg.

O que aconteceu

A atriz contou em entrevista publicada no The Sunday Times que teve uma breve experiência com o medicamento.

Rebel Wilson contou tê-lo tomado para manutenção após seu emagrecimento e que não faz mais uso do medicamento.