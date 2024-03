Adriane Galisteu fala sobre ficar 7 anos sem chocolate: 'Me jogava'

A apresentadora Adriane Galisteu respondeu a perguntas de fãs no seu Instagram, no último sábado (30), e contou sobre sua experiência com uma promessa que a levou a ficar 7 anos sem comer chocolate. Galisteu só comia o doce no feriado da Páscoa.

"Fiquei 7 anos sem comer chocolate e aí, quando chegava a semana de Páscoa, e eu me jogava, comia tanto tanto tanto, que passava até mal", relatou a apresentadora.

"Me comportando". Adriane abriu a caixa de perguntas contando que, nessa Páscoa, está sendo mais equilibrada no seu consumo de chocolate - doce no qual ela é viciada - mesmo que coma todos os dias.