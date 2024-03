'À Procura da Felicidade': qual a história real e o que mudou no filme

A história real de Chris Gardner

O nome do personagem é o mesmo do homem que o inspirou. Desde a infância, Gardner foi submetido a diversas violências e dificuldades, ele viu a mãe ser agredida e presa injustamente.

As coisas melhoraram quando ele foi morar com um tio, que finalmente deu bons exemplos sobre a vida e o incentivou a estudar. No entanto, o parente morreu afogado quando Chris tinha apenas 9 anos.

Na vida adulta, Gardner apostou todas suas fichas em um estágio que começaria em Wall Street. Porém, o gestor responsável pela contratação foi demitido e ninguém mais sabia ao certo as funções e o talento de Chris. Na época, a esposa dele também estava desempregada e dependia do marido.

Chris Gardner inspirou a criação do personagem de Will Smith no filme 'À Procura da Felicidade' Imagem: Divulgação

Quatro meses após o início do estágio, já com pouco dinheiro, Chris foi deixado pela esposa com o filho. À essa altura, ele já estava falido e passou a morar na rua com o filho. Depois de muito tempo morando com o filho em moteis, parques, transporte público e até em banheiros de estações de trem.