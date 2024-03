Rômulo Arantes Neto abre o coração sobre o pai: 'Sinto ele comigo'

Vi uma live dele completamente crua, no corre, indo para Copacabana. E foi aquela coisa de coração, o meu se conectou com aquilo, achei nobre da parte dele. Falei 'que máximo, vou lá comprar uma cerveja com ele'.

Rômulo Arantes Neto

Arantes Neto, que esteve no ar recentemente com a novela "Fuzuê", procurou por Erthal na praia até encontrá-lo. "Ele falou que estava superfeliz, que tinha jornalistas procurando por ele e tal", conta.

Perguntei se ele queria que eu falasse alguma coisa e ele me disse que ajudaria muito. Aproveitei e disse tudo o que eu achava dessa iniciativa dele, de se expor e ir contra os egos

Otaviano Costa quis saber, então, se Rômulo também já precisou ter outras profissões paralelas para se bancar.

O ator revelou que nunca "teve necessidade", mas que, por saber que a carreira de ator é instável, resolveu empreender. "O primeiro negócio que eu abri foi uma rede de depósito de bebidas", conta. Atualmente, ele prepara o lançamento de uma marca de roupas.

