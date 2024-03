Ingrid Guimarães e Périssé dizem que não conseguiram fazer anal: 'Dói'

Em outro momento da atração, Ingrid Guimarães admitiu que já fingiu orgasmo várias vezes, ao contrário de Périssé, que não finge. "Eu aproveito o momento, não vou perder tempo fingindo. Eu me empenho. Quando eu vou [transar] ninguém me segura. Vou com tudo", declarou Heloísa.

Heloísa Périssé também contou que encarou um desafio para transar cem dias seguidos com o marido, e revelou que já transou no elevador. Ingrid, por sua vez, destacou que tem receio de fazer sexo virtual por medo de ser gravada sem consentimento.