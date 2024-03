Hickmann e ex são advertidos por juíza sobre exposição do filho em processo

Ana Hickmann e Alexandre Correa foram orientados pela Justiça a não expor o filho com o intuito de colocá-lo como fonte ou testemunha da denúncia da apresentadora de violência doméstica contra o empresário.

O que aconteceu

Após Alexandre Correa publicar vídeo em que a criança de 10 anos fala que "não houve agressão" contra a mãe, a apresentadora entrou com ação contra o ex-marido para impedi-lo de veicular conteúdos sobre ela. Ambos já se manifestaram, anteriormente, negando que o garoto tivesse presenciado a discussão que deu origem à denúncia de violência doméstica.

Dessa forma, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itu determinou, segundo documento obtido por Splash, que o ex-casal está proibido de usar a imagem da criança para tratar do tema para "resguardar a segurança psicológica e emocional do menor". "Determino que as partes se abstenham de expor a imagem do jovem, por meio de imagem, áudio ou vídeo, quando relacionado aos fatos tratados no presente processo, em qualquer rede social".