Internado em estado grave: o que sabemos sobre quadro de Anderson Leonardo

Anderson Leonardo, 51, vocalista do Molejo, voltou a ser internado devido ao câncer inguinal. Segundo a assessoria, ele está em estado grave.

Anderson anunciou o diagnóstico de câncer em outubro de 2022. Ele iniciou o tratamento duas semanas depois, e manteve a agenda de compromissos.

O cantor recebeu a notícia de que estava curado da doença em dezembro do mesmo ano. Anderson estava em um voo e recebeu a informação pelos alto-falantes. "Neste voo informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer. 'Assim tá bom demais!'", brincou a comissária de bordo, citando uma música do grupo de pagode.