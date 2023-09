Anderson Leonardo recebe alta após embolia e comemora: 'União do bem'

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, recebeu alta hospitalar ontem após onze dias internado com embolia pulmonar no Rio de Janeiro.

Em vídeo postado no perfil do grupo no Instagram, ele agradece o apoio dos fãs. "Alô, planeta! Aqui quem fala é a rapaziada do grupo Molejo. Agradecendo a todos pelas orações, pelas preces, por tudo, independente da religião. Fica a prova de que a corrente da união do bem vence qualquer coisa".

O grupo afirma que em breve Anderson voltará aos palcos. "Já saiu do hospital, vai ficar um pouquinho guardadinho, mas daqui a pouco vai estar com a gente nos palcos", diz o músico Andrezinho.