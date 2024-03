Famosas se manifestam após Daniel Alves deixar prisão na Espanha

O ex-atleta ficará em liberdade provisória enquanto recursos da sentença são analisados

Ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pela acusação de estupro a uma jovem de 23 anos no fim de 2022

A vítima afirma, em depoimento, que Daniel a tratou com violência no banheiro, com tapas e insultos, e a penetrou sem o seu consentimento até ejacular.