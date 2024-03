Joelma: defesa da cantora nega uso de empresa para 'encobrir' cachês

A despeito da não localização de qualquer bem disponível, de forma pública e notória, a executada Joelma da Silva Mendes continua a celebrar contratos e realizar shows pelo país, utilizando-se de empresa da própria filha para encobrir os pagamentos Gustavo Augusto Pires de Oliveira, juiz

Na mesma decisão, o magistrado chegou a determinar o bloqueio do passaporte da cantora. A medida, no entanto, foi revertida pela desembargadora Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino, do Tribunal do Trabalho da 6ª Região. Ela suspendeu o despacho, na noite de quinta-feira (21), por considerar a medida "extrema, desproporcional e desnecessária".

A defesa de Joelma recorreu ao TRT-6, em um habeas corpus, alegando que a decisão de primeiro "violava o direito constitucional de ir e vir, assim como de exercer sua profissão". O Advogado Luiz Felicio Jorge comemorou a decisão da desembargadora.