Influencer fitness detona sexo com Geração Z: 'Preferem o celular'

Deia Cavalheiro, 32, disse, em suas redes sociais, que não faz sexo com homens da Geração Z por ter tido péssimas experiências no passado.

O que aconteceu

A influenciadora fitness afirmou que os homens da geração Z fazem menos sexo e preferem ficar no celular

Preferem o celular: "Desisti de me relacionar com qualquer homem da Geração Z por ter tido péssimas experiências sexuais com eles. Eles não querem transar, preferem o celular"