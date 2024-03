Bruna Griphao faz temperatura subir de biquíni cavado em praia nos EUA

A ex-BBB Bruna Griphao causou no Instagram ao compartilhar cliques na praia durante uma viagem para Miami, nos EUA.

O que aconteceu

Na publicação, a atriz mostrou que os treinos estão em dia e recebeu muitos elogios nos comentários. "Quando em Miami", escreveu Bruna na legenda em inglês.

Para a ocasião, Griphao escolheu um biquíni todo escuro e bastante cavado. "Avisa, Bruninha, quando for arrasar com nosso coração. Tá difícil encontrar cardiologista pra consulta com urgência kkkk", brincou um perfil.